Cinquemila passi per riscoprire l’Italia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 24 maggio 2024) La tenacia di Oscar Farinetti fa nascere il nuovo progetto Grand Tour Italia – il prosieguo di FICO Italia a Bologna. La medesima tenacia di chi viaggia camminando. E, fin dal logo, come anche nell’allestimento, tutto il progetto si basa sull’andare e il viaggio di scoperta. Farinetti parla in maniera molto schietta e diretta, com’è nel suo stile, dei limiti dell’esperimento precedente di FICO. Forse a motivo della pandemia e delle difficoltà ad essa collegate per il biennio 2020-22, così come per alcune letture non perfettamente sintonizzate con lo spirito dei tempi post-Covid e della progettazione precedente degli spazi, ammette che non abbia funzionato. La nuova sperimentazione ci presenta ribaltato l’asse di lettura dal vecchio formato di FICO-Eataly, che era una descrizione orizzontale della biodiversità italiana, a quella del nuovo Grand Tour, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, che è invece una lettura verticale del, La presentazione del progetto si svolge a cantiere aperto, con gli spazi in gran parte in allestimento, con le maestranze che dipingono gli spazi.