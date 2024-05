Atc - il nuovo ad sarà Copello Le chiavi per rilanciare l’azienda a un esperto revisore contabile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tutto come da copione. Ieri mattina, l’Assemblea dei sindaci della Provincia della Spezia ha approvato l’ingresso di Giovanninel Consiglio di amministrazione di Atc Esercizio., commercialista,dei conti di grande esperienza, nei primi giorni della prossima settimananominato amministratore delegata della società di trasporto pubblico, andando a prendere il posto di Francesco Fiorino, travolto dalla maxi inchiesta portata avanti dalla procura spezzina per corruzione: diventato ad il 6 maggio, ventiquattro ore prima della raffica di misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza, Fiorino ha poi rassegnato le dimissioni senza di fatto agire nelle nuove vesti, con il Cda presieduto da Franco Pomo che aveva immediatamente avocato a sè le deleghe per evitare il blocco del. Secondo indiscrezioni, anche quella di– che La Nazione nell’edizione di ieri aveva citato tra i papabili alla nomina – sarebbe stata una scelta presa in autonomia dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, che in un momento storico non certo facile per, ha scelto di avvalersi di un tecnicoper provare a rilanciarla.