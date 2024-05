Timothée Chalamet | la sua statua di cera da Madame Tussauds ha un aspetto malvagio

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 23 maggio 2024)è la più recente celebrità a essere stata onorata con una scultura inaldi Londra. Il museo ha svelato l’ultima creazione in un post condiviso su Instagram. Il duplicato indella star di Lady Bird indossa un completo total black Alexander McQueen, donato dalla casa di moda, completato da stivali dello stesso marchio acquistati dall’attore stesso.ha indossato l’abito alla première londinese nel film Dune nel 2021. Come già accaduto per le altre statue, gli utenti di Internet si sono scatenati con le reazioni. Molti hanno affermato che si trattasse di una copia fedele delle sembianze dell’attore, con uno che ha addirittura commentato: “DOPPELGÄNGER“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daLondon (@) Ci sono stati anche molti commenti divertenti sotto al post di PopCrave sullo stesso argomento, soprattutto da parte di fan che si sono dichiarati insoddisfatti della riuscita della creazione.