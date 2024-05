Pallanuoto Serie B I granchi tornano forti e piazzano il colpo di coda Ora a Firenze si può conquistare la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Torna in azione, nell’occasione più importante, il Nuoto Club Monza della scorsa stagione, capace di approdare ai playoff e di sfiorare la promozione in A2. I ““ edizione 2024, sprofondati inaspettatamente nei playout dopo un girone di ritorno disastroso, ritrovano l’antica grinta eildia spese della Libertas Rari Nantes Perugia, piegata per 14 a 8 nel primo atto dei playout. Ora, per continuare a navigare inB, il Ncm deve superare il settebello umbro anche in gara-due, in programma sabato alle 17.30 nella piscina Nannini di. L’eventuale bella è in calendario sabato 1° giugno al Centro Natatorio Pia Grande di via Murri. Monza, in ogni caso, ha intanto dimostrato di aver ritrovato nei momenti cruciali l’indispensabile “freddezza“, troppe volte mancata nei momenti cruciali della stagione. "Qualche timore - ammette il direttore sportivo Matteo Dilernia - c’è stato solo quando Perugia è riuscita a rimontare, passando da 3 a 0 a 3 a 3.