(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) – "L'è una malattia cronica, progressiva e recidivantecui fortunatamente oggi non abbiamo una strategia unica di trattamento. Ci sono l'esercizio, le diete, il trattamento cognitivo comportamentale e alcuni farmaci, ma ad oggi sicuramente la chirurgia è lo strumento cheil miglior risultato in termini didie consente .

Navarra (Sicob): "Contro obesità garantisce maggior perdita peso nel tempo" - Navarra (Sicob): "contro obesità garantisce maggior perdita peso nel tempo" - Roma, 23 mag. (Adnkronos Salute) - 'L'obesità è una malattia cronica, progressiva e recidivante contro cui fortunatamente oggi non abbiamo ... notizie.tiscali

Il Milan celebra i 125 anni di storia: ecco la nuova maglia 2024/25 - Il Milan celebra i 125 anni di storia: ecco la nuova maglia 2024/25 - Il nuovo Home kit 2024/25 di AC Milan farà il suo debutto sul campo durante l'ultima partita casalinga della stagione a San Siro contro la Salernitana ... football-magazine

La FDA approva i biosimilari per il trattamento della degenerazione maculare, di cosa si tratta - La FDA approva i biosimilari per il trattamento della degenerazione maculare, di cosa si tratta - Nuova speranza per la degenerazione maculare L'FDA approva i biosimilari, farmaci simili a quelli già in uso per la cura di questa malattia. Scopri di più! tag24