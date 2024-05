Napoli - multe pazze nelle Ztl Il Comune | Sospendere l’esecutività dei provveimenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) – Ildiha rilevato che alcuni verbali elevati per i passaggi non autorizzati durante il periodo dal 6 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 in alcune aree pedonali (AP) sono stati inviati, prima della verifica degli esiti dei ricorsi presentati al prefetto o al giudice di pace, al concessionario che ha emesso le ingiunzioni di pagamento. Le aree pedonali interessate sono quelle accessibili dei seguenti varchi: * Via Santa Sofia; * Via del Sole; * Via Duomo; * Calata Trinità maggiore; * Via Mezzocannone; * Via Miroballo al Pendino. Ildiha pertanto “chiesto al concessionario didi tali provvedimenti di ingiunzione di pagamento al fine di effettuare le necessarie verifiche sulla sussistenza dei verbali”. I cittadini che si sono visti notificare ingiunzioni di pagamento riferite a verbali elevati per il passaggio non autorizzatoaree pedonali dei varchi sopra indicati nel periodo 6/6/2020-31/10/2020 e in possesso della documentazione attestante la presentazione del ricorso al Prefetto o la sentenza favorevole del Giudice di pace possono: * inviare la documentazione alla mail/pec: riscossionecoattiva-ov@legalmail.