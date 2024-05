Fisco - Leo firma lo stop al redditometro | ecco come cambieranno i controlli

Il redditometro di destra non è un infortunio della storia. Il governo è a caccia di soldi - Il redditometro di destra non è un infortunio della storia. Il governo è a caccia di soldi - Meloni e Salvini vogliono far passare l'episodio come un semplice errore di percorso. In realtà la mossa di Leo nasconde molto altro: ... huffingtonpost

Vertice d’urgenza a Palazzo Chigi e stop di Meloni: la strada (stretta) per rimediare al passo falso di Leo sul redditometro - Vertice d’urgenza a Palazzo Chigi e stop di Meloni: la strada (stretta) per rimediare al passo falso di Leo sul redditometro - Succede a metà pomeriggio, prima della riunione sulle scosse di terremoto ai Campi Flegrei. La premier non ha ancora smaltito del tutto l’arrabbiatura per lo scivolone del suo viceministro con delega ... roma.corriere

Redditometro, indietro tutta. Meloni: “Ho visto Leo, sospendiamo il decreto” - Redditometro, indietro tutta. Meloni: “Ho visto Leo, sospendiamo il decreto” - La premier dopo la levata di scudi nella maggioranza sul decreto che riattiva lo strumento del fisco: “Chiederò cambiamenti se saranno necessari”. Il Carroccio presenta un ordine del giorno al dl Supe ... quotidiano