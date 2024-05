Decreto Autovelox in Gazzetta - in arrivo una stretta con nuove regole sui dispositivi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Grandi e importanti novità indal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), col ministro Matteo Salvini che ha annunciato che nei prossimi giorni verrà pubblicato inUfficiale il. Passo necessario per rendere ufficiale il testo legislativo approvato da settimane e già noto a molti, permetterà alstudiato di rivoluzionare il sistema degliche, troppo spesso, sono finiti al centro delle polemiche. E Salvini è impaziente, con la data del 28 maggio cerchiata in rosso dal ministro e vicepremier. Salvini annuncia l’delIl grande annuncio sulè stato dato da Matteo Salvini nel corso di un question time alla Camera. Il ministro alla guida del Mit, infatti, ha sottolineato che “verrà pubblicato inUfficiale il 28 di questo mese e sarà norma dalla settimana prossima”. Chiarendo gli aspetti del, il vicepremier ha ribadito che sarà un dl “che disciplina le modalità di collocazione e uso di questi”.

