Cagliari-Fiorentina - standing ovation per Claudio Ranieri | la commozione dell’allenatore

(Di giovedì 23 maggio 2024) Firenze, 23 maggio 2024 – Un momento emozionante prima del fischio d’inizio di. Un vero e proprioè andato in scena allo stadio per l’ultima partita disulla panchina dei sardi. Uno striscione ha salutato l'ingresso in campo del tecnico poi tutti in piedi per il lunghissimo applauso perda parte di tutti i presenti, tifosi, squadre e terna arbitrale con il tecnico visibilmente commosso a ricambiare l'applauso. .

Standing ovation per Ranieri prima di Cagliari-Fiorentina - standing ovation per Ranieri prima di Cagliari-Fiorentina - standing ovation per Claudio Ranieri prima del fischio d'inizio di Cagliari-Fiorentina, ultima partita del tecnico romano sulla panchina dei sardi. Uno striscione ha salutato l'ingresso in campo del ... ansa

Sbatti il mostro in prima pagina: standing ovation a Cannes per la versione restaurata del classico con Gian Maria Volonté - Sbatti il mostro in prima pagina: standing ovation a Cannes per la versione restaurata del classico con Gian Maria Volonté - Applausi e standing ovation a Cannes Classics per la versione restaurata di Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio. cinematographe

Parlamentare torna dopo l'amputazione di mani e piedi: standing ovation - Parlamentare torna dopo l'amputazione di mani e piedi: standing ovation - Craig Mackinlay, legislatore del partito conservatore, è tornato al lavoro alla Camera dei Comuni del Regno Unito. Il parlamentare è ritornato sei mesi dopo che la sepsi lo aveva mandato in coma e cos ... tgcom24.mediaset