Bari - Decaro contro le dichiarazioni di De Laurentiis | Meglio fallire che essere sempre umiliati

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilquesta sera affronterà la Ternana per il ritorno dei play-out di Serie B. Intanto, in città è scoppiata una nuova polemica per le parole di Dein Senato, come riportato dall’Ansa.ledi De: “checostantemente” Riferendosi alle querele sulle multiproprietà, il patron del(con Filmauro) ha dichiarato: «A noi non è stata data la possibilità di detenere due gruppi di calcio in campionati diversi, cosa che dovrebbepossibile perché lo fa il City Group. Grazie a un mio intervento questa cosa è stata limitata fino al 2028. Cosa farà quella società (ilndr)? Una volta che la famiglia Desi sarà stancata e sarà probabilmente uscita di scena nel 2028, perché prima non se ne parla, se non viene modificata la legge? Sarà destinata a rimanere dov’è o a. A meno che ci siano gruppi stranieri o italiani che possano intervenire poderosamente».