Ubriaco fuori dall’asilo - aggredisce gli agenti | arrestato

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Bergamo. Si è chiusa un’altra settimana di attività del comando di Polizia Locale del Comune di Bergamo. Molte le iniziative: dal presidio dei quartieri alla viabilità, dalle attività di prevenzione ai controlli sui mezzi pesanti e sull’uso del cellulare alla guida. Per quel che riguarda le Unità mobili di quartiere, attenzione verso le aree dei quartieri di Carnovali, Malpensata, Longuelo e Centro Papa Giovanni XXIII con oltre 35 ore di lavoro per circa 20, con 24 sanzioni elevate. Viabilità,al servizio di scuole, manifestazioni varie e nuovi varchi Ztl Grande impegno per presidiare il traffico e cercare di regolarne il più possibile gli effetti: innanzitutto per garantire la sicurezza all’ingresso delle scuole della città. Glidi via Coghetti hanno trascorso ben 10 ore della scorsa settimana tra piazzale Marconi e le autolinee per gestire – attraverso turni che hanno richiesto l’impiego di ben 20– il traffico nelle ore di punta, quando, cioè, i flussi di bus sostitutivi dei treni provenienti da Carnate si aggiungono al servizio quotidiano che trasporta pendolari e studenti nel capoluogo.