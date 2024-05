Redditometro | ecco cosa ci controlleranno ma forse no

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il parrucchiere, i fiori, gli abbonamenti alle pay tv, gli assegni dell’ex coniuge, le spese per affitto e mutuo fino al mantenimento del cane di casa. Insomma: tutto. Il governo rispolvera il, da sempre osteggiato dai partiti ora al governo. In Gazzetta ufficiale ieri (martedì) è comparso un decreto firmato da Maurizio Leo, viceministro all’Economia. Torna in vita, con alcune modifiche, lo strumento che, analizzando lo stile di vita di ognuno di noi e confrontandolo con la dichiarazione dei redditi, mette in luce le discrepanze e quindi il “rischio” evasione (totale o parziale) delle persone fisiche. In quell’anno hai guadagnato 1500 euro al mese, ma hai fatto una vacanza in un hotel di lusso e hai comprato due computer e hai fatto spese ingenti in gioielleria? Scatta il controllo dell’Agenzia delle Entrate. Ilfu istituito nel 1973, modificato nel 2010 durante il Berlusconi IV e congelato nel 2018 dal governo Conte.