Napoli - sciame sismico ai Campi Flegrei | nuova scossa di 3 - vertice a Palazzo Chigi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un’intensa attività sismica sta interessando l’area dei, con scosse che hanno raggiunto magnitudo 4.4. Oggi. La terra non smette di tremare nella zona dei, e a. Dopo la violentadi magnitudo 4.4 registrata ieri alle 20:10 nella Solfatara di Pozzuoli, la più forte degli ultimi 40 anni, la popolazione locale ha vissuto un’altra notte di paura e apprensione. “Un boato assordante, poi il pavimento che inizia a ondeggiare. Ho visto i mobili tremare, i quadri sbattere contro il muro. È stata un’esperienza terrificante“, racconta con la voce rotta dall’emozione Lucia, una anziana residente di Pozzuoli, mentre abbraccia la nipotina terrorizzata. Terremoto a: famiglie sgomberate Come lei, decine di famiglie hanno scelto di abbandonare le proprie case e trascorrere la notte in auto o nelle tendopoli allestite dalla Protezione Civile.