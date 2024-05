Neonato morto su nave da crociera | è stato lasciato per ore chiuso in un armadietto

Grosseto, 21 maggio 2024 – Le tre donne arrestate con l’accusa di omicidio volontario per la morte del Neonato sulla nave da crociera sono nel carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida. La mamma, Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne, nata a Manila (Filippine) è difesa dall'avvocato Giovanni Di Meglio, e due colleghe, Mutundu Dorcas Njuguini, originaria del Kenya, e Mphela Kgothadso Mabel Jasmine, del Sud Africa sono difese dagli avvocati Luca e Mario Fabbrucci. lanazione

