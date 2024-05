Kate Middleton e il tumore | come sta? Battaglia sempre più difficile

Kate Middleton , dopo l’annuncio del tumore , arriva un nuovo messaggio: la principessa dovrà stare lontana dagli impegni pubblici. Lo ha annunciato un portavoce di Kensington Palace Kate non tornerà a breve agli impegni pubblici. La principessa del Galles proseguirà le cure a casa, lontano da flash, riflettori e dai suoi sudditi. All’inizio si era ipotizzata una pausa di circa tre mesi, dopo Pasqua, ma non è stato così. 361magazine

Prosegue come una leonessa la battaglia contro il tumore Kate Middleton , dopo l’annuncio della malattia lo scorso marzo. Era stata proprio la principessa, moglie dell’erede al trono William d’Inghilterra, ad annunciare la sua lotta contro il cancro con un video che aveva fatto in pochi minuti il giro del mondo. Nelle scorse ore, stando a quanto riportato dai media britannici, è arrivato il primo aggiornamento da parte di Kensington Palace sulla salute di Kate . isaechia

