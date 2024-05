Il Met Gala 2024 propone borse eccentriche e magnetiche

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 21 maggio 2024) Dalla borsa a forma di clessidra al cubo di ghiaccio pensato per resistere poco più di un’ora sul red carpet: tutte lepiù glam avvistate al Met. Ogni anno il Metgenera un certo fermento che precede e segue la grande serata di red carpet. Spesso ci si focalizza semplicemente sul look generico o su un dettaglio dell’abito in sé, ma un ruolo chiave è svolto anche dagli accessori, componenti indispensabili affinché il look di una star non passi inosservato. E, anche per l’edizione, l’accessorio non è stato ignorato. Moltissime celebrità hanno ravvivato il proprio look con un prezioso brillante o con una minibag talmente particolare da generare discussione sul web. Met. Crediti: Ansa – VelvetMagIl Met...