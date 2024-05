Cobolli-Shelton oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Atp Ginevra 2024

(Di martedì 21 maggio 2024) Flaviose la vedrà contro Bennel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina elvetica. Il capitolino torna subito all’opera all’indomani del bel successo ai danni del top novanta russo Aslan Karatsev, battuto in due parziali piuttosto agevoli. Ora l’asticella si alza notevolmente contro il bombardiere statunitense, numero quindici del ranking mondiale e beneficiario di un bye al debutto in qualità di quarta forza del tabellone. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Il rosso, però, è un manto ancora leggermente indigesto per il ventunenne a stelle e strisce. L’azzurro, dunque, può provare a dire la sua, a maggior ...

Il Tabellone principale del torneo Atp di Ginevra 2024 , che si svolgerà sulla terra rossa svizzera da domenica 19 maggio a sabato 25 maggio. Ultimi preparativi in vista dello slam parigino, ma anche punti importanti in palio. Novak Djokovic prova a mettere partite nelle gambe dopo mesi davvero complicati e in vista del Roland Garros ha chiesto e ottenuto una wild card per il torneo elvetico. sportface

Il programma , gli orari e l’ ordine di gioco di mercoledì 22 maggio del torneo Atp 250 di Ginevra . Sulla terra rossa svizzera prosegue il torneo di preparazione al Roland Garros (che prenderà il via domenica 26 maggio ) con i big che scendono in campo: Novak Djokovic, testa di serie numero uno e wild card, affronterà il tedesco Hanfmann che ha sconfitto Andy Murray. sportface

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Ginevra 2024 , evento in programma dal 19 al 25 maggio. L’osservato speciale sarà Novak Djokovic , che dopo la prematura sconfitta a Roma ha accettato una wild card per trovare il ritmo partita in vista di Parigi. Al via tanti altri big, da Casper Ruud a Ben Shelton, passando per Taylor Fritz ed Andy Murray. sportface

ginevra Primo turno Cobolli b. Karatsev 75 61 Secondo turno Cobolli c. Shelton (4) Lione Primo turno Darderi c. Daniel (q) Sonego c. Mpetshi (wc) Rabat Primo turno Cocciaretto (7) b. Kabbaj 63 64

