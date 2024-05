ZEEP esce con il nuovo singolo SOTTOCASSA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 20 maggio 2024)è in radio e in tutti gli store con, ildistribuito da ADA MUSIC ITALY, disponibile dal 16 maggio 2024. Andiamo a saperne di più. “” è ildi. “Metti la maglia più brutta che hai in un giorno di nuvole, che oggi fa schifo, ma tutto si supera”.Inizia così “”, ildi. Rappresenta un inno per i ragazzi di provincia, per quelli che “ci vediamo al bar di sempre”, che magari passa tutto.Perchè ci hanno detto che sotto cassa non si piange mai, che i ragazzi non piangono mai, ma forse non era vero.E allora urliamo al cielo anche se non ci sente, e se non ci restano desideri da esprimere avremo ...