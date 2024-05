Udinese-Empoli a Open Var | Gol annullato a Maleh decisione al limite - rigore Fazzini manca il rosso

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nel corso della nuova puntata diVar su Dazn, viene analizzatae i due controversi episodi. Il primo è quello del golper presunti gomitata di Niang su Kristensen e braccio di Ismajli. Così il Var Irrati: “Si deve vedere il gomito di Niang nella faccia del difensore. Ti consiglio OFR per possibile non gol. C’è il gomito sulla faccia”. A quel punto l’arbitro Guida ha visto abbastanza e si sta allontanando, ma viene ripreso dal Var: “Ma aspetta un attimo, guarda il tocco a terra del 34 che si aggiusta il pallone con la mano. Aspetta! Te lo faccio rivedere”. La rete è poi annullata. Parla il responsabile CAN Mauro Tonolini: “al. Irrati pone attenzione su gomito di Niang e su due tocchi di mano che però per noi non ...

