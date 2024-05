Si devono vergognare Ecco perché rosicano FdI picchia duro contro Travaglio e Fatto | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) L'ultimo fine settimana è stato scosso da un avvenimento storico, il rientro in Italia di Chico Forti dopo 24 anni e 6 mesi di carcere a Miami, negli Stati Uniti, dove era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Daniel Pike. Forti è atterrato alle 11:30 di sabato scorso all'aeroporto di Pratica di Mare, dove è stato accolto dal premier Giorgia Meloni. Dopo una prima notte nel carcere di Rebibbia, l'ex-imprenditore trentino è stato trasferito nel penitenziario di Verona e ha subitorichiesta di permesso per raggiungere Trento e poter visitare la madre, Maria Lonar Forti, 96 anni, che non vede il figlio dal 2008. Sulla notizia, ilQuotidiano si è espresso con una copertina molto dura, dal titolo: “Benvenuto Assassino". Di questo si parla a Zona Bianca, programma di attualità e approfondimento politico e sociale, condotto ...