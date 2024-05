Ecco come Ferrovie si prepara per l’estate

(Di lunedì 20 maggio 2024) Parte la rincorsa aldi Trenitalia. Sotto forma di nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi e più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo. La Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri di, composto da Trenitalia società capofila, Busitalia,del Sud Est e Fs Treni Turistici Italiani, prenderà il via il 9 giugno e si arricchisce con treni di ultima generazione acquistati anche con fondi Pnrr direttamente assegnati a Trenitalia. Nel dettaglio, saranno oltre 700 le destinazioni estive che possono essere raggiunte ogni giorno. L’offerta estiva prevede infatti quotidianamente più di 270 Frecce, per oltre 130 mila posti offerti. ...

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful , che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove ...

“Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so […] Continua a leggere Fedez rompe il silenzio : “Dicono che sono in fin di vita”. Ecco come stanno davvero le cose su Perizona.it

Vanno in onda quotidianamente le puntate della soap di origine iberica, La Promessa , che ormai da qualche anno coinvolge i telespettatori con le sue vicende. Ambientata nella Spagna del primo Novecento, vede al centro della trama la protagonista ...

Giustizia Ecco le ragioni della Corte di Londra che dà una possibilità ad Assange - Giustizia ecco le ragioni della Corte di Londra che dà una possibilità ad Assange - L'Alta Corte di Londra ha concesso un ulteriore appello a Julian Assange contro l'estradizione negli Usa, riconoscendo come non infondate le argomentazioni della difesa del cofondatore di WikiLeaks su ...

Nadal, allenamenti vista Roland Garros: ecco come sta - Nadal, allenamenti vista Roland Garros: ecco come sta - ROMA - Il conto alla rovescia di Rafa Nadal è appena iniziato. Lo spagnolo, che il prossimo 3 giugno compirà 38 anni, vuole scoprire se è ancora in grado di affrontare un torneo con un massimo di sett ...

Giornata mondiale degli oceani, buone abitudini (alla portata di tutti) per salvarli. I consigli di Worldrise - Giornata mondiale degli oceani, buone abitudini (alla portata di tutti) per salvarli. I consigli di Worldrise - Dal risparmio energetico alla spesa secondo stagione, dall’uso di cosmetici naturali e solari reef-safe all’utilizzo di materiali riciclabili e riutilizzabili. ecco il decalogo di Worldrise per adotta ...