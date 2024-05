Ascolti tv - i dati del 19 maggio 2024

Zuppa di Porro 20 maggio 2024 Zuppa di Porro. Su morte presidente iraniano, che ieri era solo presunta, ilmigliore èdecisamente il Corrierone. Poca roba su Toti, oggi.Meloni da vox fa discutere la sinistra. Ecco i sondaggi sia in Europa sia in Italia, by ghisleri. Su Forti il ...

Ascolti tv 19 maggio 2024 : Isola cala ancora - Affari Tuoi vola Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 19 maggio, hanno visto sfidarsi L'Isola dei Famosi su Canale 5, che per la prima volta è andato in onda di domenica sera, e Makari in replica su Rai1. Per il reality show condotto da Vladimir Luxuria si è ...