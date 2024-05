Zverev non tradisce - batte Jarry in due set e torna campione degli Internazionali d’Italia

(Di domenica 19 maggio 2024) Alexanderal successo sul Campo Centrale del Foro Italico. Sette anni dopo il primo trionfo, il tennista tedesco è di nuovo il. Sconfitto quest’oggi il cileno Nicolascon lo score di 6-4 7-5 al termine di una finale in cui ‘Sascha’ è stato semplicemente inattaccabile nei propri turni di battuta, servendo l’80% di prime e perdendo solamente cinque punti quando aveva il servizio a disposizione. Si tratta del sesto titolo Masters 1000 della carriera, il primo da quando èto sul circuito post-infortunio al Roland Garros del 2022. Un risultato che lo riporta tra i primi 4 giocatori al mondo e tra le prime 4 teste di serie del tabellone di Parigi, scalzando così Daniil Medvedev. Per ...

