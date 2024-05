Nel 2024 già 400 morti sulle strade nel fine settimana

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSecondo gli ultimi dati, presentati dall’Asaps-Associazione sostenitori della Polizia stradale, in audizione al Senato, dall’inizio dell’anno al 12 maggio in Italia sono153 pedoni, 60 ciclisti, 6 bambini, 25 vittime di pirateria e ben 394 persone nei soli incidenti del, tra i quali 187 motociclisti. Dato che con idi questo week end supererà abbondantemente le 400 vittime. Sempre secondo l’associazione solo lo scorso, ovvero tra venerdì 10 e domenica 12 maggio sono state 26 le vittimeitaliane per incidenti, in lieve calo rispetto alprecedente, quando furono 28. Il presidente di Asaps Giordano Biserni ha chiesto più ...

