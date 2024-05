Covid fattore di rischio per Alzheimer - l' analisi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 19 maggio 2024) Milano, 18 mag. (Adnkronos Salute) - "L'infezione da Sars-CoV-2 dovrebbe essere considerata undiper l', anche se la distinzione tra causalità e accelerazione della malattia non è chiara". Va ancora capito, in altre parole, sepuò causare la demenza oppure velocizzarne la comparsa e l'evoluzione. E' la conclusione a cui sono giunti gli autori di un approfondimento sul virus 'Sars-CoV-2 come causa di neurodegenerazione', pubblicato su 'The Lancet Neurology'. Gli scienziati partono dal presupposto che "le malattie infettive sono una" possibile "causa di neurodegenerazione" già "stabilita, "benché il pericolo neurologico legato alle infezioni virali sia difficile da quantificare". In generale, sottolineano gli esperti, "finora ilcumulativo stimato di demenza ...