IF – Gli Amici Immaginari al cinema

(Di giovedì 16 maggio 2024) Aldal 16 maggio con Eagle Pictures arriva IF – Gliscritto e diretto da John Krasinski. Di cosa parla “IF – Gli”? Una commedia piacevole che piace sicuramente ai più piccoli ma ha che manda un messaggio ai grandi. Il film di John Krasinski non si limita a comunicare con questa ampia varietà di personaggi come potrebbe far pensare una sequenza in cui tutti vengono coinvolti nell’azione. C’è sopratutto il senso della perdita di fantasia ed immaginazione propria del divenire adulti ma non solo, cosa di cui oggi avremo tutti un gran bisogno. Ryan Reynolds and Cailey Fleming star in Paramount Pictures’ “IF.”Cast Cast importante che comprende Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr., Alan Kim, Liza ...