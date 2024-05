Giro d’Italia 2024 | chapeau - Julian!

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il due volte campione del mondoAlaphilippe (Soudal Quickstep) ha vinto per distacco la dodicesima tappa del 107°, una frazione ondulata di 193 chilometri da Martinsicuro, in provincia di Teramo, alla marchigiana Fano, una delle cinque città dell’antica Pentapoli bizantina. Il trentaduenne di Saint-Amand-Montrond ha preceduto di 31” sul traguardo il duo formato dal campione dell’Ecuador Jhonathan Narvaez (Ineos Grenadiers) e dal belga Quinten Hermans (Alpecin Deceuninck). La classifica generale resta invariata con lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in maglia rosa con un vantaggio di 2’40” sul colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe) e di 2’58” sul gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Simile a quella di martedì con arrivo a Cusano Mutri, la tappa odierna è stata gradevolissima ancorché ...

