De Laurentiis ‘punge’ Spalletti | Mi ha avvisato tardi - poi i retroscena su Tudor e Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Mi ha”, Aurelio De. Il presidente del Napoli svela anche isu Igor. La stagione giunge verso il termine e il Napoli vive giorni importanti. Dopo l’annata fallimentare, che ha visto i partenopei cambiare ben 3 allenatori, il patron Aurelio Deè chiamato a rivoluzionare nella finestra di mercato estiva. Gli azzurri sono chiamati a tornare in alto e si dovrà ripartire da figure nuove come il nuovo allenatore, nonché il direttore sportivo, ritenuti fondamentali per effettuare al meglio le operazioni in uscita e in entrata del club. Dal mese di luglio, il Napoli tornerà a lavorare sul campo per preparare al meglio la stagione 2024-25 e ...