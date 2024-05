Anteprima di Verso Sud - giovani protagonisti a Sorrento | green e innovativi i tre progetti premiati

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si è tenuto questo pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di, l’eventoSud Youth,del forum “Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, promosso da The European House – Ambrosetti. Gli studenti del liceo Gaetano Salvemini e dell’istituto polispecialistico San Paolo hanno presentato ad una giuria selezionata, composta da manager e docenti universitari le proprie attività, dando prova di grande inventiva e creatività. Nel corso dell’incontro, aperto dal saluti del sindaco, Massimo Coppola e dei contributi, tra gli altri, di Cetta Lauteta, responsabile Practice Scenario Sud e del consigliere Paolo Pane, del Comitato dei Mentor, gli alunni hanno illustrato i proprilegati all’agricoltura ...

Pisa, 16 maggio 2024 – Il Festival della Robotica di Pisa, in attesa della sua tre giorni che si terrà in città l’ultimo fine settimana di maggio, fa tappa nella città delle arti, Firenze , per il convegno "Arte nel Metaverso" . Un evento, quello ...

“Verso Sud”, le nuove idee del Paese: Sorrento l'anteprima del forum - “verso Sud”, le nuove idee del Paese: Sorrento l'anteprima del forum - I giovani del Sud protagonisti delle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno. L’anteprima del Forum “verso Sud” organizzata a Sorrento The European House - Ambrosetti ...

Verso Sud, una strategia geopolitica per l’Ue: da domani a Sorrento ministri, governatori e top manager - verso Sud, una strategia geopolitica per l’Ue: da domani a Sorrento ministri, governatori e top manager - Una piattaforma pubblico-privata a carattere internazionale unica in Italia nata con la finalità di riunire, in un unico think tank, le imprese, Istituzioni, rappresentanti dell’accademia e della rice ...

Nuovo singolo ‘melodrama’ di Angelina Mango: un’anteprima esclusiva in musicassetta - Nuovo singolo ‘melodrama’ di Angelina Mango: un’anteprima esclusiva in musicassetta - La cantautrice italiana Angelina Mango sta per rilasciare il suo nuovo singolo 'melodrama' il 24 maggio, che anticipa il suo primo album di inediti 'poké ...