Giulia Cecchettin - chiuse le indagini sull’omicidio | cosa rischia Filippo Turetta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Importanti novità sul caso dell'omicidio di. La Procura di Venezia ha infatti chiuso lesulla morte violenta della studentessa 22enne di Vigonovo, in provincia di Padova, uccisa l'11 novembre del 2023 dall'ex fidanzato. Il ragazzo, che ha confessato l'omicidio dopo un tentativo di fuga in Germania, e si trova ora rinchiuso nel carcere di Verona, dovrebbe essere processato in autunno. Il capo d'imputazione formulato dalla Procura è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, stalking, porto d'armi continuato e occultamento di cadavere. Il giovane, attualmente detenuto nel carcere di Verona, non potrà chiedere il rito abbreviato.