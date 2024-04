Modena vs Sudtirol | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 aprile 2024) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Le due squadre vanno a caccia di una vittoria per i loro biettivi, visto che gli emiliani devono evitare i playout e gli altoatesini provare a raggiungere i playoff.vssi giocherà sabato 27 aprile 2024 alle ore 14 presso lo stadio BragliaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani non stanno attraversando un bel momento, reduci da 4 pareggi nelle ultime cinque partite. La squadra di Bisoli non vincono da tre mesi . durante i quali hanno ottenuto nove pareggi e 3 sconfitte. Attualmente occupa la dodicesima posizione con 4 punti di vantaggio sulla zona playout Leggermente meglio stanno gli altoatesini come dimostrano i tre punti in più in classifica dei loro prossimi avversari. La ...