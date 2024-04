Edi Rama non ha dubbi | Ecco perché Report ci attacca

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 25 aprile 2024) Edi, premier albanese, in un’intervista a ‘La Stampa’ conferma di aver contattato Corsini e poi spiega ildegli attacchi da parte di. E’ scontro trae l’Albania. La trasmissione di Ranucci nei giorni scorsi ha duramenteto Tirana e il governo Meloni sui centri migranti che dovranno essere costruiti nei prossimi mesi. Un servizio che il premier prima sui social ha definito “schifoso” e subito dopo ha contattato Corsini per dare la sua versione. Ediritorna sul caso– Notizie.com – © AnsaE ai microfoni de La Stampa, Ediconferma di aver avuto un colloquio con il direttore della rete: “Se devo chiarire qualcosa, lo faccio di persona. Non penso che sia un reato“. E lo stesso primo ministro albanese al ...