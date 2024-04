Borsa | timori di stagflazione - l' Europa giù con i future Usa

Allungano il passo le principali borse europee a metà seduta. Milano guadagna l'1,2%, Francoforte l'1,1%, Parigi l'1% e Madrid lo 0,4%. Rimane indietro solo Londra (-0,08%), che tenta di raggiungere la parità. positivi i future Usa dopo la produzione industriale dell'Eurozona in febbraio in linea ... Continua a leggere>>

Girano in calo le Borse europee dopo il dato deludente sull'inflazione americana, salita a marzo al 3,5%, e l'allontanarsi del taglio dei tassi da parte della Fed. Milano cede lo 0,5%, Parigi lo 0,7%, Madrid lo 0,6% e Francoforte lo 0,3% mentre a New York i future su Wall Street viaggiano in

