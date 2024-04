Inter-Torino - cambia la data? Valutazioni in corso anche sulla festa

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano Serie A 2023/2024. I nerazzurri vogliono festeggiare il titolo conquistato davanti al proprio pubblico, mentre i granata sperano ancora nella qualificazione europea. Inter vs Torino si giocherà sabato 27 aprile 2024 alle ore 15 presso lo stadio Meazza Inter VS Torino: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri possono finalmente festeggiare per il ventesimo titolo giunto ... (sport.periodicodaily)

