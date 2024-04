Scudetto Inter - la firma di Lautaro | il ‘toro’ protagonista della seconda stella

Simone Inzaghi si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo la vittoria matematico dello scudetto dell’Inter. Le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro su Sky Sport 24. – Simone Inzaghi : «È un mix di emozioni. Abbiamo fatto un cammino esaltante. Trovare dei protagonisti in una serata così è difficile, è giusto che ci sia una condivisione coi calciatori, con la dirigenza e con i nostri splendidi tifosi. Il panorama lo capirò meglio nei ... (inter-news)

(Adnkronos) – L'Inter vince lo Scudetto 2023-2024. I nerazzurri sono campioni d'Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il Milan e la festa può cominciare. Migliaia di tifosi si radunano a piazza Duomo per celebrare il trionfo. —[email protected] (Web Info) L'articolo Scudetto Inter, la festa dei tifosi a piazza Duomo – Video proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su ... (webmagazine24)