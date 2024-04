Maran ci crede | | Teniamoci stretti i playoff

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nel pomeriggio il Brescia riprenderà gli allenamenti con l’obbiettivo puntato verso il secondo incontro casalingo che sabato 27 condurrà al Rigamonti uno Spezia che si trova in piena zona playout. Un avversario scomodo per la squadra di, che quando mancano quattro giornate naviga in zona play off, con due punti di vantaggio su Cittadella e Pisa che al momento sarebbero le prime escluse dagli spareggi-promozione. "Adesso che ci siamo – spiega mister(nella foto) – vogliamo giocarcela fino in fondo, pronti a farci valere con tutti. Vogliamo difendere la nostra posizione e cercare pure di migliorarla". Luca Marinoni