Blinken in Cina dal 24 al 26 - in agenda Ucraina e Medio Oriente

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il segretario di Stato americano Antonysi recherà indal 24 al 26 aprile e incontrerà alti dirigenti del Paese a Shanghai e Pechino "per discutere una serie di questioni bilaterali, regionali e globali tra cui la crisi in, la guerra della Russia contro l', le questioni sullo stretto di Taiwan e il Mar cinese meridionale". Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato americano.discuterà inoltre "del lavoro in corso per rispettare gli impegni assunti dai presidenti Biden e Xi al vertice di Woodside di novembre sulla ripresa della cooperazione antidroga, sulla comunicazione tra militari, sull'intelligenza artificiale e sul rafforzamento dei legami tra i due popoli, e ribadirà l'importanza che gli Stati Uniti e lagestiscano ...

Capri, 19 aprile 2024 – “La Russia non è solo una minaccia all'Ucraina ma lo resterà anche per altri Paesi europei e la Cina non può avere un piede in due scarpe, non può avere rapporti amichevoli ...

In un’intervista, il vice segretario di Stato statunitense, Kurt Campbell, ha affermato che la Cina stava minando la sicurezza europea fornendo alla Russia tecnologie dual use — con cui spingere ...

Il segretario di stato Antony Blinken ammonirà Pechino, nella sua visita in Cina la prossima settimana, che gli Usa prenderanno misure punitive se non smette di inviare tecnologia legata agli ...

