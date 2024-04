WTA Rouen 2024 - Sloane Stephens piega Magda Linette in tre set e conquista il titolo

(Di domenica 21 aprile 2024) Vanno in archivio gli Open CapfinancesMétropole, torneo di categoria WTA 250: nella finale giocata sulla terra battuta indoor transalpina la statunitense, numero 6 del tabellone,la polaccacon lo score di 6-1 2-6 6-2 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Nel primo set la polacca tiene il servizio in apertura, poiopera il break ai vantaggi del terzo game, conferma lo strappo ai vantaggi del quarto gioco e finisce per dominare, togliendo la battuta aa quindici sia nel quinto che nel settimo game, chiudendo i conti sul 6-1 in 33?. Nella seconda partita, però, i ruoli si ribaltano completamente: questa volta è la polacca a strappare il servizio all’avversaria nel terzo gioco e poi ad operare ...

