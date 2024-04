Quentin Tarantino | il suo ultimo film The Movie Critic non si farà

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha sempre dichiarato di volersi fermare a dieci. Per questo, anno dopo anno edopo, è aumentata nei fan l’attesa di scoprire quale sarebbe stata la sua ultima opera. Circa un anno fa sono iniziate a uscire le prime indiscrezioni. L’idea e la sceneggiatura per il personale “The Last Dance” diera ultimato. Ilsi sarebbe chiamato The, il progetto era pronto per prendere il via, con tanto di indiscrezioni sul possibile cast.. Eppure proprio in queste ore ecco la notizia che nessuno si aspettava. Stando a quanto riporta Deadline infatti, Thenon si. Il motivo è più semplice di quanto potrebbe sembrare: ...