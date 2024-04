(Di giovedì 18 aprile 2024) Èto da un'altezza di circa 20dalla falesia di Scianno, in territorio comunale di Valdidentro, in Alta Valtellina. Nella caduta, avvenuta questa mattina presto durante un'arrampicata non c'è stato nulla da fare per undi 71 anni. Accertamenti sono ora in corso sull'incidente da parte dei carabinieri e dei militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio.

Non ce l’ha fatta Niccolò Guarino , l’escursionista di 30 anni precipitato domenica pomeriggio dalla ferrata Crench nel territorio di Idro, in provincia di Brescia. Il giovane era stato trasportato ... (ilgiorno)

Escursionista precipita per 20 metri in una scarpata e muore - È precipitato da un'altezza di circa 20 metri dalla falesia di Scianno, in territorio comunale di Valdidentro, in Alta Valtellina. Nella caduta, avvenuta questa mattina presto durante un'arrampicata n ...ansa

Sondrio, precipita per venti metri dalla falesia di Scianno: muore un uomo di 71 anni - Valdidentro (Sondrio), 18 aprile 2024 – L’allarme è scattato nella prima mattinata, appena prima delle 7, nella falesia di Scianno, situata a circa 1400 metri d’altezza sopra Isolaccia di Valdidentro, ...ilgiorno

Volontari nel dirupo con il quad. Rischiano la vita per un soccorso - Hanno rischiato la vita per aiutare tre giovani escursionisti in difficoltà. Non è il loro lavoro, è la loro passione, perché i tecnici del Soccorso alpino sono volontari. L’altra notte tre volontari ...ilgiorno