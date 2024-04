Strage di Erba Alta tensione in aula Revisione del processo | si decide il 10 luglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ha iniziato a formarsi già alle 4 del mattino la coda davanti al Palazzo di Giustizia di Brescia. A oltre 17 anni di distanza dalla sera degli orrori, la cupa epopea delladinon smette di incuriosire, appassionare, risultare divisiva. C’è gente che si mette in viaggio di notte per essere all’alba a Brescia e affrontare una lunga attesa con la speranza di essere tra i pochi eletti (50 quelli ammessi ieri alla visione dell’ex netturbino e dell’ex colf, che quando era in attività veniva tanto apprezzata dalle signore diper la sua precisione e diligenza). Fra i più mattinieri una signora di Milano in attesa dalla 4.30. Attorno alle 6 si presenta un gruppo di studenti di Giurisprudenza dell’università di Torino. Una coppia (lui pensionato, lei ha preso un giorno libero dall’impiego) è arrivata da Bellagio, sul lago ...