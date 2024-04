Zendaya a Che Tempo Che Fa | presenta Challengers e parla di Guadagnino

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ieri sera, domenica 14 aprile,è stata ospite a CheChe Fa, il noto talk show condotto da Fabio Fazio trasmesso tutte le domeniche alle 19:30 sul Nove. L’attrice hollywoodiana è venuta in Italia, assieme a Mike Faist e Josh O’Connor, perre il nuovo filmdiretto da Luca. Durante l’intervista di ieri,hato del film e ha condiviso con il pubblico un divertente aneddoto sul regista italiano., inizialmente sola in studio, ha raccontato un po’ della sua carriera e, in particolare, del personaggio di Rue che ha interpretato magnificamente nel seguitissimo teen drama Euphoria: “Sono grata per questo ruolo“, ha detto l’attrice: “Ha saputore direttamente a molti giovani, ...