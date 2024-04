Lazio | Luis Alberto assicura | “Darò il massimo fino all’ultima partita”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Tramite i suoi profili social,ha fatto chiarezza in seguito alle sue dichiarazioni dopo la gara contro la Salernitana, in cui ha annunciato l'addio allaa fine stagione. "Sono grato per le manifestazioni di affetto, il mio rapporto con i tifosi dellaè ottimo ed è solo un orgoglio. Ringrazio per tutto quello che hanno fatto in questi miei anni nel club, specialmente ai ragazzi della Curva Nord e della Tribuna Tevere che mi hanno sempre sostenuto. Vi avrò sempre nel cuore – ha spiegato il centrocampista spagnolo, per poire – Continuerò a lavorare duramente e a dare ilin campoall'ultimo minuto dell'ultima, come ho sempre fatto".