Debutta il Huawei Band 9 | caratteristiche speciali e design accattivante

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 13 aprile 2024)ha ufficialmente lanciato il suo nuovo bracciale intelligente9 sul mercato cinese. Precedentemente rilasciato in Malesia, il dispositivo è disponibile per l’acquisto in Cina al prezzo di 269 Yuan, che al cambio corrisponde a circa 35 euro. Vediamo cosa offre questo nuovo prodotto in termini die specifiche. La smart-presenta unleggero e confortevole, ideale per l’uso quotidiano. È resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, consentendo agli utenti di indossarlo durante l’attività sportiva e anche durante il nuoto. Il9 si distingue per le sue avanzate funzionalità di monitoraggio della salute e del fitness. Tra le principalitroviamo: un ...