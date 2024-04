L’ironia di Novak Djokovic sui social dopo la vittoria contro Musetti a Montecarlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) Non mandarle a dire.si è preso la propria rivincita ieri negli ottavi di finale del Masters1000 diLorenzo. Il serbo (n.1 del mondo) era stato sconfitto dal carrarino l’anno passato, sempre negli ottavi del torneo del Principato, e ieri si è imposto per 7-5 6-3. Una partita che non era iniziata nel migliore dei modi per Nole, sotto di un break nel primo parziale, al cospetto di unparticolarmente ispirato. Nell’ottavo game, poi, il match è letteralmente girato. Sul servizio del tennista toscano, avanti 4-3 e 40-0,ha fatto notare con grande forza al giudice di sedia che la chiamata effettuata fosse stata sbagliata, scatenando la reazione del pubblico in gran parte a sostegno di. L’asso ...