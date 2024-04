Blitz di FdI sulla diffamazione | sì al carcere per i giornalisti | il no di Lega e FI

(Di venerdì 12 aprile 2024) La proposta introduce un nuovo articolo, il 13-bis, alla leggestampa, prevedendo sanzioni severe per chiunque attribuisca fatti falsi o parzialmente falsi a qualcuno, con l’intenzione di danneggiarne gravemente la reputazione. Non sarebbe però sufficiente colpire quel dato personaggio una tantum per finire nei guai: le condotte diffamatorie dovranno essere reiterate, coordinate e preordinate L'articolo proviene da Il Difforme.

La chiamano imboscata. Fratelli d'Italia con un emendamento al decreto elezioni, presentato il 1 febbraio, vuole cambiare la norma per l'esenzione delle firme per i partiti che si vogliono ... (ilfoglio)

Spacco Pd e M5S in Puglia, FdI propone carcere per giornalisti. Le prime pagine - M5S e Pd si dividono in Puglia, Ue dice sì all’aborto, FdI propone carcere per i giornalisti ... Una proposta che spacca la maggioranza, con Lega e FI che si sono detti contrari (“Blitz dei meloniani, ...policymakermag

Diffamazione, FdI rivuole i giornalisti in carcere (e fa arrabbiare Forza Italia) - E per fortuna che avevano giurato di voler eliminare il carcere per i giornalisti. A distanza di un anno da questi buoni propositi, Fratelli d’Italia cambia spartito e mostra la faccia feroce. Il dise ...ilfattoquotidiano

Diffamazione, Blitz di FdI: sì al carcere per i giornalisti Ma gli alleati non ci stanno - Gli emendamenti del senatore Berrino (FdI) propongono pene pecuniarie più severe e detenzione fino a tre anni per “condotte reiterate e coordinate” di diffusione di notizie false. Dubbi nella maggiora ...informazione