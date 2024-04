(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Al via lail prossimo 16 aprile a Roma presso l’esclusiva cornice del Circolo Ufficiali Forze Armate d’Italia. Appuntamento che rappresenta uno dei principali eventi dedicati al mondo della difesa e della sicurezza cibernetica, che quest’anno avrà come tema: “Prospettive e applicazioni per i nuovi asset tra cybersicurezza, difesa energetica e aerospace”. Ilè promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), punto di riferimento dell’innovazione in Italia, presieduta da Gabriele Ferrieri (già ForbesU30) in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e con il supporto di Alé Comunicazione. Patrocinato dalle seguenti istituzioni ed enti: Rappresentanza della Commissione Europea in ...

Al via la quarta edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit: tutti gli attori del sistema riuniti - Al via la quarta edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit il prossimo 16 aprile a Roma presso l’esclusiva cornice del Circolo Ufficiali Forze Armate d’Italia. Appuntamento che rappresenta uno dei ...adnkronos

Via dei Papini terra di nessuno: è polemica sulla strada vicinale - Via dei Papini a San Cassiano a Vico ... pur essendo gli unici a cui si richiede il mantenimento dei tre quarti della strada. Vorrei risposte ufficiali e non sentirmi dire che la strada non è ...luccaindiretta

Basket, in Serie B Femminile al via le semifinali Playoff - Partirà stasera il lungo weekend cestistico regionale di basket. In Serie B Femminile il via alle due serie di semifinale playoff.unionesarda