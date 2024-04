Treni | variazioni da e per la Puglia sulla linea Adriatica Frana sui binari | oggi due cancellazioni | il resto torna normale Lavori nel tratto tra pescarese e San Severo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nei giorni dal 7 al 20 apriledi manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico,ferroviaria Pescara-Fa, fra San Vito (Chieti) e San(Fa). Nel consegue che iad alta velocità, gli intercity e regionali subiscono modifiche alla circolazione,?deviazioni di percorso, limitazioni e. Idirettiva Torino/Milano/Venezia-Bari/Lecce/Taranto sono oggetto di limitazioni di percorso nelle stazioni di Ancona e Pescara. In particolare: iFR 8810, FR 9806, FR 8814, FR 8820, FR 8824, FR 9808 hanno origine da Pescara. IFR 8816, FR 8818, FR 8828 e FR 8830 hanno origine da Ancona. Alcuni...

