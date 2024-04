Pagellone sport invernali 2024 | speed skating e biathlon sugli scudi | combinata nordica unica insufficiente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024)Sci alpino, 7,5: è la media tra le donne (8,5) e gli uomini (6,5). In campo femminile sono maturati ben 23 podi sui 29 complessivi, con ben 9 vittorie. Federica Brignone ha vissuto a 33 anni una stagione eccezionale, seconda solo a quella 2020 quando vinse la Coppa del Mondo generale. Nonostante i sei successi parziali, la valdostana è rimasta tuttavia a bocca asciutta nelle classifiche di specialità. Sofia Goggia si è infortunata sul più bello, proprio quando la forma era in crescita, mentre Elena Curtoni ha saltato di fatto l’intera stagione. Marta Bassino ha vissuto una crisi tecnica nella prima parte, salvo ritrovarsi nelle battute conclusive, con tanto di inattesa affermazione in discesa. Si è rivista su buoni livelli anche Nicol Delago, due volte sul podio su piste adatte alle ...