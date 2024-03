LIVE F1 | GP Australia 2024 in DIRETTA | Verstappen davanti a Sainz a metà Q3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.52 Perez è quarto a 0.410. 6.52rifila 0.283 ae vola in testa. 6.52 Leclerc secondo a 0.104. Ma sta volando. Possiamo dire che non siamo sorpresi? 6.51 1’16?331 per, non è stato un giro super. 6.50 Buon primo intermedio per, fa meglio di Leclerc. 6.49 Solo Red Bull, Ferrari e McLaren sono arrivate in Q3 conservando due treni di gomme soft nuove. 6.48 Entrano subito in pista le Ferrari. 6.48 INIZIATA LA Q3! 6.45 Tra poco la Q3: 12 minuti per definire la griglia di partenza del GP di. 6.43 E’ tutto il fine settimana che la Ferrari è. Si confermerà anche in Q3, oppuree la Red Bull, come ...